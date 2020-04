Boom di guariti in provincia di Trapani: ora i positivi sono 84

Boom di guarigioni nelle ultime 24 ore nel trapanese. Tra dimissioni ospedaliere (12 tra Marsala e Trapani) e negativizzati in isolamento domiciliare (21), i guariti sono 34, complessivamente 7 in più di ieri. Conseguentemente, scende il dato dei soggetti attualmente positivi in provincia, che sono 84, al netto di decessi e guarigioni. Sei sono i ricoverati al Covid Hospital di Marsala (solo 1 in Terapia Intensiva) e 78 i soggetti che si trovano in isolamento domiciliare. Da giorni, com’è noto, non c’è alcun soggetto ricoverato al Sant’Antonio Abate di Trapani.

Questa la distribuzione territoriale nelle varie città: Alcamo 18; Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 12; Trapani 13; Valderice 13

Allo stato attuale, dall’inizio dell’emergenza i tamponi effettuati nel trapanese sono 4038. Sono invece 2997 i test sierologici condotti sul personale sanitario in vista della “fase 2” del lockdown.