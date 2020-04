Arriva il coprimaniglia da appoggiare sul carrello della spesa

La Conad per garantire una maggiore sicurezza a tutti i suoi clienti, distribuirà nei suoi supermercati un coprimaniglia da appoggiare sul carrello quando si fa la spesa. Il prototipo è stato brevettato in Italia, è completamente riciclabile in quanto realizzato in cartone certificato FSC, ed è Prodotto da Grafiche MDM



Si chiama “Keeper” e sarà disponibile gratuitamente in un apposito dispenser e garantirà un’ulteriore barriera protettiva, in aggiunta all’utilizzo di guanti e mascherine, per evitare possibili contagi. La Conad farà i primi test di utilizzo in 14 negozi di Forlì e dintorni, con l’obiettivo di estenderne la diffusione a tutta la rete dei suoi supermercati.



“La sicurezza dei nostri clienti e delle persone che lavorano con noi è la cosa che più ci sta a cuore” – spiega Luca Panzavolta, AD di CIA-Conad – “Sin dall’inizio abbiamo applicato tutti i protocolli disponibili e sanificato con regolarità i carrelli e le superfici dei negozi, ma qualsiasi iniziativa che va in direzione di una maggiore tutela dell’igiene da parte di tutti ci vede favorevoli. Keeper è una novità assoluta; se sarà gradito ai clienti, e pertanto da loro regolarmente utilizzato, gradualmente potremmo estenderlo a tutta la rete dei negozi associati”