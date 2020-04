Vasco parla del suo tour. Da “Colpa d’Alfredo” a “Colpa del virus”

Il COVID-19 fa saltare i programmi anche a lui, come a tutti quelli che fanno spettacolo. Vasco Rossi parla sui social e gioca sulle note della celebre “Colpa d’Alfredo”. Parla del tour che il Blasco aveva organizzato da mesi all’interno dei Festival rock italiani.

Così, Vasco ha scritto questo post apparso sui suoi canali social:

Avevo fatto tutti i miei progetti…colpa del virus!! aspettiamo le disposizioni governative .. #festivalrock #concertilive #fuckcovid19

Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per Giugno;

le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo Settembre,

in caso contrario l’appuntamento sarà per Giugno 2021 !!

#teniamoduro #festivalrock #concertilive #fuckcovid19