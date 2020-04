Coronavirus nel trapanese: contagi stabili, diminuiscono i ricoverati

Restano intorno a un centinaio i casi di positività al Covid-19 in provincia di Trapani, Rispetto ai giorni scorsi si riduce la forbice tra il dato della Regione (che ne segnala 100) e quello dell’Asp (che arriva a 99). Si tratta comunque di differenze poco significative, a fronte di un quadro generale che si mantiene stabile e che, anzi, vede incrementare il numero di guarigioni.

Dall’aggiornamento della Regione, nelle varie province i contagi si presentano così: Agrigento, 116 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 102 (21, 5, 9); Catania, 570 (138, 47, 55); Enna, 281 (179, 16, 19); Messina, 356 (146, 24, 32); Palermo, 297 (70, 39, 15); Ragusa, 53 (11, 4, 4); Siracusa, 92 (48, 34, 9); Trapani, 100 (17, 16, 4).

Questa la distribuzione nei vari Comuni della provincia di Trapani secondo i dati Asp: Alcamo 19; Castelvetrano 8; Erice 5; Valderice 9; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1.

I ricoverati scendono a 17: 9 al reparto Covid del Sant’Antonio Abate di Trapani e 8 al “Paolo Borsellino” di Marsala, suddivisi tra Terapia Intensiva (3), Terapia Sub Intensiva (1) e Covid (4).

Si confermano 4 i decessi, mentre 7 sono i soggetti guariti: 5 dimessi da Covid-hospital Marsala, di cui 2 in data 9/4/20; 1 dimesso da Sant’Antonio Abate (Tp); 1 negativizzato in isolamento domiciliare.

I dimessi da Covid-hospital sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati nel trapanese 2176 tamponi (40 in più di ieri).