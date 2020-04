Pasqua. A Campobello un fiore ai defunti e una corona al cimitero

In vista della Santa Pasqua, considerata l’impossibilità di far visita ai propri defunti per via delle misure di contenimento anti Covid 19, sicuro di interpretare i sentimenti e la devozione dei cittadini campobellesi, il sindaco Giuseppe Castiglione renderà omaggio ai defunti e pertanto farà deporre un fiore in ciascuna sepoltura e una corona all’ingresso del cimitero.

«Nell’auspicio che questo triste periodo possa finire presto e che tutto ritorni alla normalità – dichiara il Sindaco – ho voluto anche in questo modo far sentire la mia forte vicinanza a tutta la nostra comunità».