Marsala, approvato un ordine del giorno per l’istituzione di un fondo per le donne vittime di violenza domestica

Terminata la discussione relativa all’ospedale, il Consiglio comunale ha posto all’attenzione dell’Aula il secondo punto da trattare: “O.d.g. Fondo speciale per donne vittime violenza domestica e assistita ed attivazione line d’ascolto per l’emergenza”.

Ha preso la parola la proponente Luigia Ingrassia che ha illustrato l’atto, con l’integrazione concordata con altri consiglieri. Ha chiaritogli eventuali fondi servirannoo per rafforzare servizi già in essere, in continuità con quelli svolti dai centri antiviolenza.

“Le denunce delle donne sono diminuite per via della convivenza obbligata dall’epidemia e, quindi, ci si chiede se sia reale anche questa emergenza – ha detto la Consigliera -. A livello Governativo il problema si pone e ci sono fondi per potenziare i servizi dedicati alla tutela delle donne vittime di violenza”.

Dopo l’intervento della Consigliera Luigia Ingrassia sono intervenuti Luana Alagna che condivide l’atto così come integrato e che rappresenta un indirizzo politico;

Linda Licari che si è detta non favorevole all’odg, per le osservazioni fatte dai Centri antiviolenza, a meno che non si modifichi; in caso contrario si sarebbe astenuta;



Aldo Rodriquez: “mi spiace per la polemica sull’odg da me pure sottoscritto, che è rafforzativo del lavoro fin qui svolto dai Centri;

Daniele Nuccio: “i centri ci dicono, in pratica, che non conosciamo la realtà. io comunque mi asterrò.

Da ultimo, sempre in remoto, è intervenuta l’assessore Clara Ruggieri, sottolineando che le proposte occorre che siano concordate con le Associazioni che svolgono il servizio sul territorio.

Il presidente Enzo Sturiano, cogliendo la positività dell’Odg proposta dalla Ingrassia, ha posto in votazione l’atto che è stato approvato con 16 voti favorevoli e 2 astenuti.