Pasqua via social, tutte le celebrazioni del vescovo di Trapani durante la Settimana Santa

.

Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha rivolto un invito a tutta la chiesa diocesana “chiamata a riscoprire la dimensione domestica della fede celebrata e a proporre dei sobri, ma al tempo stesso eloquenti, segni esterni della fede creduta”.

L’Ufficio liturgico diocesano ha comunicato che il vescovo di Trapani presiederà i seguenti riti:

Domenica 5 Aprile: domenica delle Palme.

Il vescovo presiederà alle ore 10 la celebrazione in Cattedrale, senza popolo. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Trapani e dalle tv locali che gentilmente rilanceranno il segnale per permettere a tutti i fedeli, anche a chi non usa la rete, di poter assistere alla celebrazione.

Alle ore 12 suoneranno le campane di tutte le parrocchie della Diocesi e il vescovo invita tutti i fedeli, gli uomini e le donne di buona volontà ad osservare un minuto di silenzio di solidarietà agli ammalati e in memoria delle vittime del Covid-19. I fedeli sono invitati ad esporre sulle finestre o sulla porta di casa il ramoscello di ulivo, simbolo di pace e di riconciliazione, già benedetto lo scorso anno o possono realizzarne uno su carta.

Martedì Santo 7 aprile e mercoledì santo 8 aprile: in entrambi i giorni il vescovo alle ore 19 si recherà presso la Chiesa del Purgatorio a Trapani dove guiderà la recita del Santo Rosario dinanzi alle immagini sacre della Madre pietà dei Massari e della Madre pietà del popolo (Fruttivendoli). Il rosario sarà tramesso in diretta Facebook sulla pagina dell’Unione Maestranze di Trapani che cura l’organizzazione della processione dei “Misteri”, e rilanciata sul gruppo Facebook della diocesi di Trapani.

Giovedì santo 9 aprile. Il vescovo presiederà in Cattedrale, senza concorso di popolo, la “Santa Messa in coena domini” alle ore 19. La celebrazione sarà trasmessa in diretta, sempre alle stesse condizioni. Nelle famiglie, “chiese domestiche”, si farà una preghiera di ringraziamento sul pane. Poiché l’Eucaristia è sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, in questo giorno, il vescovo invita a prendere un impegno di solidarietà verso i nostri fratelli.

Venerdì santo 10 aprile. Il vescovo presiederà in Cattedrale, senza concorso di popolo, in diretta social e televisiva l’Azione liturgica dell’adorazione della croce alle ore 12.30. Alle ore 14 i fedeli sono invitati ad esporre un drappo rosso su balconi e davanzali con il quale, spiega il vescovo “vogliamo ricordare il sangue che Gesù ha versato per la salvezza del mondo”.

Alle ore 19 su Telesud Trapani il vescovo Fragnelli presiederà la Via Crucis con i “Misteri” di Trapani dalla Chiesa del Purgatorio di Trapani.

Sabato santo, 11 aprile alle 13,00 il Vescovo si recherà presso la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio per un momento di preghiera. Le famiglie sono invitate a rivolgere una preghiera particolare a Maria, donna del Sabato Santo.

Alle ore 21.30 sempre dalla Cattedrale di Trapani, sarà trasmessa in diretta, alle consuete condizioni, la Veglia Pasquale. I fedeli si uniranno con la preghiera nelle loro case e al termine sono invitati ad esporre la candela accesa durante la preghiera sui davanzali, simbolo della luce della resurrezione di Cristo che ha vinto per sempre le tenebre della morte.

Domenica 12 aprile. Domenica di Pasqua. Alle ore 12 ci uniremo tutti al Santo Padre papa Francesco per la benedizione “Urbi ed Orbi” che sarà trasmessa in diretta. Alle ore 12.15 suoneranno a festa tutte le campane delle parrocchie della Diocesi e i fedeli saranno invitati ad esporre un drappo bianco, segno di resurrezione, su balconi e davanzali. Alle ore 12.20 il vescovo si collegherà in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi per un breve messaggio augurale e la benedizione della mensa.