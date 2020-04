Coronavirus nel trapanese, due nuovi positivi ad Alcamo e Valderice

73 tamponi positivi, 25 ricoveri di cui 3 in Terapia Intensiva. Questi i dati in provincia di Trapani in base all’aggiornamento dell’Asp. C’è anche oggi una piccola differenza rispetto ai dati della Regione che conta 78 casi per il trapanese. A riguardo, l’ufficio stampa dell’Asp chiarisce che “al fine di una rispondenza numerica con i dati forniti dalla Regione (78), si sottolinea che i dati locali non contengono ulteriori 3 casi di pazienti ricoverati ma non residenti nel territorio trapanese né i due decessi”.

Per quanto riguarda la distribuzione dei 73 tamponi positivi, la situazione è pressochè identica a ieri, con un caso in più ad Alcamo e un altro a Valderice: Salemi 20, Alcamo 14, Trapani 8, Valderice e Marsala 7, Castelvetrano 5, Mazara del Vallo 4, Campobello di Mazara 3, Erice e Paceco 2, Castellammare del Golfo 1.

Per quanto riguarda i 25 ricoveri, si distribuiscono tra Trapani (12) e Marsala (13).

Al Sant’Antonio Abate 11 pazienti sono al reparto Covid, 1 in Terapia Intensiva. Al “Paolo Borsellino” 8 ricoveri al reparto Covid, e in Terapia Sub Intensiva, 2 in Terapia Intensiva. Stabile anche il numero dei decessi (2). I tamponi effettuati sono 1385, 15 in più di ieri.