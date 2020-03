“Libro d’asporto” è l’iniziativa della libreria Albero delle Storie

In questi giorni in cui il decreto impone misure che hanno stravolto la vita di tutti, la libreria Albero delle Storie offre una valida alternativa ai giovani lettori che non vogliono perdere le buone abitudini, come quella di leggere un buon libro. Per questo motivo propone l’iniziativa “Libro d’asporto”.

Con l’Albero delle Storie puoi scegliere uno o più libri, prenotarli chiamando al numero 339 3984018 e vi verranno consegnati a casa il prima possibile. “Dobbiamo imparare a vivere questo momento con attenzione e buon senso” – si legge dalla pagina facebook della libreria – “Abbiamo tanto tempo per stare insieme, usiamolo bene. Leggiamo ai nostri figli, parliamo con loro, rassicuriamoli. È un tempo di attesa e vigilanza.

Noi ci siamo, il nostro Albero è pieno di libri per voi”.