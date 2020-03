Grido d’allarme dalla sanità: “La situazione sta diventando drammatica”

Sulla situazione generale degli operatori sanitari e sulla mancanza di misure adeguate per la tutela della salute degli operatori, interviene Leo Orlando lavoratore marsalese del 118 che nella sua pagina facebook scrive:

“La situazione sta diventando drammatica. Medici, infermieri e autisti soccorritori sono esposti a un rischio troppo elevato in considerazione di una nota emanata dal Direttore Generale delle Regione Siciliana – dell’Assessorato alla Salute – sull’uso appropriato dei dispositivi di protezione individuale necessari per proteggerci durante il lavoro, che ci porta a contatto con persone risultate positive o sospette al Covid-19. Anche secondo una nota delle organizzazioni sindacali in queste ore diramata non sono sufficienti e soprattutto adeguati per la tutela della nostra salute. Aumentano i casi di operatori del soccorso positivi al virus e aumenta la preoccupazione. Non è giusto. Non si possono sacrificare lavoratori il cui compito in questo momento più che mai è delicato e importante e nessuno si può permettere una tale superficialità. Chiediamo rispetto, tutele e competenza”