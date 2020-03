Furti nelle scuole, a Trapani il sindaco interviene autorizzando la spesa per l’istallazione di sistemi antifurto

Si susseguono nel comune di Trapani i furti ai danni degli Istituti scolastici chiusi per la nota vicenda legata alla diffusione del coronavirus.

I dirigenti si sono lamentanti per i danni subiti a seguito delle introduzioni dei malavitosi all’interno degli edifici scolastici dove sono stati asportati anche computer e materiale vario.

Ai presidi replica il primo cittadino di Trapani dando via all’utilizzo dei fondi d’istituto che varranno pianificati con l’approvazione del Bilancio comunale.

Pubblichiamo di seguito la lettera inviata dal sindaco di Trapani a tutti i dirigenti scolastici della città.

“Prendendo spunto dai delittuosi accadimenti degli ultimi giorni e, da ultimo degli accadimenti presso l’ IC del IV Circolo diretto dall’Ing. Monticciolo e non potendo assicurare in atto alcun servizio di vigilanza urbana atteso il pregnante impiego del sistema sicurezza nei controlli e monitoraggio per Coronavirus, ritengo opportuno autorizzare codeste Dirigenze, per il corrente anno e a motivo della situazione di emergenza sanitaria in atto, alla spesa fino a complessivi € 25.000,00 per ciascun Istituto ( da far gravare al Tit.II) finalizzati all’immediata dotazione / collocazione di idonei sistemi antifurto – video sorveglianza. La presente equivale pertanto, come come formale indirizzo ai Sigg.ri Dirigenti scolastici affinché possano attivarsi e pianificare anticipazione di spesa nelle more della approvazione dei bilanci comunali (previsionale e consuntivo ). Vale altresì, come memo di indirizzo per i Sigg.ri Dirigenti comunali comunali ai fini dell’inserimento delle poste nel redigendo bilancio“.

Il Sindaco

Giacomo Tranchida