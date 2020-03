Codici: “Ci segnalano un aumento spropositato dei prezzi dei generi alimentari”

Dopo le ultime restrizioni imposte dal governo nazionale per frenare l’emergenza Covid19, le uniche attività consentite a rimanere aperte sono supermercati e esercizi di vendita di generi di prima necessità.

L’associazione Codici con una nota segnata all’autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, di avere registrato lamentele circa un aumento esponenziale dei prezzi alimentari al dettaglio.

“Diversi cittadini in questi giorni ci hanno segnalato un aumento spropositato dei prezzi di beni di prima necessità – spiega Vincenzo Maltese, dirigente regionale dell’associazione di consumatori Codici e presidente del’Osservatorio per la Legalità-. L’aumento riguarderebbe per lo più prodotti di ortofrutta ma anche carne e pesce. Dopo aver accertato per il tramite di colleghi che tali pratiche sarebbero state segnalate e poste in essere da esercizi commerciali in altre città del territorio nazionale, stamane ho inoltrato una segnalazione all’Authority per la concorrenza e il mercato (AGCM) al fine di procedere con l’avvio di una istruttoria.

In questa fase emergenziale, che vede in grosse difficoltà tante famiglie alle prese con bollette di luce, acqua e gas, che comunque arrivano (non c’è stata alcuna moratoria in tal senso), con rate di prestiti personali, non sospesi come i mutui ipotecari, che comunque devono far quadrare i bilanci familiari, il mio invito è rivolto alla Polizia Municipale affinchè possa aumentare i controlli, ma soprattutto ai commercianti, affinchè non approfittino del delicato momento di necessità correlato alle limitazioni di transito”.