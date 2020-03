Petrosino, parla il preside della Nosengo: “Creiamo comunità”. IL VIDEO

Il dirigente dell’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, Giuseppe Inglese, ha lasciato un video-messaggio, grazie all’esortazione del sindaco Gaspare Giacalone, in cui saluta tutta la comunità di studenti petrosileni e le loro famiglie in un periodo molto difficile, come l’emergenza Coronavirus.

Il preside fa sapere come sta organizzando la scuola con le lezioni a distanza proponendo anche una interessante iniziativa per questa sera.

IL VIDEO: https://www.facebook.com/100008802003656/videos/2250285318608180/