Quarantine Sessions: le emozionanti video-cover di Giovanni Gulino e Gianfranco Marino

Si chiamano “Quarantine Sessions” i video realizzati dal cantante marsalese Giovanni Gulino, leader dei Marta sui Tubi fresco di album solista (‘Urlo Gigante’) assieme al chitarrista petrosileno Gianfranco Marino (Use and Abuse, Mari X), appositamente nati per alleggerire ma al contempo far riflettere in questo tragico periodo con l’emergenza Coronavirus.

Ogni giorno una cover, un pezzo di storia della musica rock, un percorso musicale condiviso da due amici prima e artisti poi. Ognuno a casa propria, nella propria dimensione, ma ognugno di fronte all’altro con emozione per dare vita a brani sotto una luce diversa, mesta, con tutte le piccole imprecisioni dell’iniziativa, ma carichi di significato.

I video sono stati ricondivisi da molti utenti su Facebook ma soprattutto da Repubblica XL e diverse webzine, accumulando migliaia e migliaia di visualizzazioni a brano.

Gulino e Marino hanno dato il via alle “Quarantine Sessions” con ‘Nutshell’ degli Alice in Chains, proseguendo con ‘In Between Days’ dei Cure, con l’intensa magia creata da ‘Perfect Day’ di Lou Reed, con ‘River of Deceit’ dei Mad Season, con l’intramontabile ‘Wish You Were Here’ dei Pink Floyd e infine con l’ultima canzone, la potente ‘Hurt’ dei Nine Inch Nails coverizzata nella versione più emozionale di Johnny Cash.

QUI IL VIDEO:

Quarantine Sessions s1e6: Hurt, Nine Inch Nails Quarantine Sessions s1e6: Hurt, Nine Inch NailsNon ho mai avuto il coraggio di cantare questa canzone dal vivo. É troppo emozionante per me e ho sempre avuto il timore di sbagliare quache parola.Proprio come quando sei di fronte alla persona che ami, il rischio disembrare impacciati é altissimo.Ma stavolta avevo proprio bisogno di cantarla e di sentire nella bocca il sapore di questi versi.Al mio fianco @Gianfranco Marino mi sostiene con i suoi laceranti arpeggi. A domani con una nuova canzone.Richieste?www.instagram.com/gulino_official Publiée par Gulino sur Dimanche 22 mars 2020

Per vedere tutti i video, basta visitare i profili Facebook di Giovanni Gulino https://www.facebook.com/giovanni.gulino.5/ e Gianfranco Marino https://www.facebook.com/Gianfranco-marino-190180564415344/

Continuate a seguirli.