Marsala: vietato a barbieri e parrucchieri di svolgere servizio a domicilio

Cittadini hanno segnalato al Comune di Marsala che alcuni barbieri e/o parrucchieri svolgono servizio presso il domicilio dei clienti. “Le rispettive attività lavorative sono sospese perché comportano contatto interpersonale – evidenzia il sindaco Alberto Di Girolamo -. La cura di barba e capelli, infatti, non consente di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Il rischio di contagiare e di contagiarsi è altissimo”.

Le segnalazioni raccolte, comunque, sono state trasmesse alla Polizia Municipale per i relativi controlli. Sanzioni amministrative e conseguenze penali sono previste sia per l’esercente che per il cliente.