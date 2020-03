Sicilia: sospese la maggioranza delle corse ferroviarie. I biglietti e gli abbonamenti saranno rimborsati

Meno treni anche sui collegamenti interni, per spingere le persone a stare a casa. Il governo siciliano guidato da Nello Musumeci da oggi sospende l’80 per cento delle corse ferroviarie dell’Isola:

“La misura – dice l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone – si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio”.

“Per quanto riguarda i rimborsi all’utenza – prosegue Falcone – siamo al lavoro con Trenitalia per trovare delle opportune soluzioni. Ai siciliani va ricordato che questo è il momento della responsabilità e del buon senso. Siamo tutti chiamati al rispetto delle restrizioni, a non uscire di casa se non quando non se ne può fare a meno, per battere il coronavirus e metterci alle spalle questa drammatica emergenza”.

I dettagli delle corse sospese e delle corse che restano in vigore sono disponibili sul sito web di Trenitalia.

Su questo argomento sono intervenute anche le varie associazioni dei consumatori oltre che i comitati spontanei dei pendolari per conoscere esattamente i criteri di richieste dei rimborsi