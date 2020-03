Marsala, il sindaco alle Istituzioni: “Per i controlli intervenga anche l’esercito”

In una nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, ai Ministri Luciana Lamorgese (Interno) e Lorenzo Guerini (Difesa), nonchè al Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, il sindaco Alberto Di Girolamo richiama l’attenzione del Governo Italiano sulla necessità di potenziare l’organico delle Forze di Polizia per far rispettare l’obbligo di restare a casa. In alternativa, chiede l’intervento dell’Esercito.

Qui la lettera del sindaco:

“Tutti ormai sappiamo che per bloccare il contagio da coronavirus, il cui picco a Marsala e in provincia di Trapani potrebbe arrivare nei prossimi giorni, è assolutamente necessario stare a casa ed uscire solo per vere necessità. Nonostante le disposizioni nazionali e regionali, gli appelli che ogni rappresentante delle varie Istituzioni sta facendo e i continui controlli delle Forze dell’Ordine, alcuni cittadini, incoscienti del pericolo che corrono e che fanno correre agli altri, escono da casa girovagando per la città e per i supermercati senza avere pregnanti motivazioni. Chiedo, pertanto, più Forze dell’Ordine (a Marsala numericamente insufficienti, così come verosimilmente in tutta la provincia di Trapani) o l’intervento dell’Esercito per far rispettare la necessità di stare a casa ed evitare, così, il rischio del diffondersi del contagio anche nella nostra provincia e nell’intera Sicilia“.