Pino Pace : “Lo Stato si faccia garante degli affidi bancari delle imprese in crisi”

Lettera aperta del presidente di Unioncamere Sicilia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte con due proposte significative in tema di aiuti alle imprese e alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Corovavirus.

“Due punti sono nodali che desidero rappresentarle – scrive il presidente Pino Pace nella lettera -, occorre aumentare del 50% gli attuali affidamenti bancari alle imprese e alle famiglie con la garanzia dello Stato ed evitare la segnalazione alla centrale rischi per coloro che, nel periodo di emergenza individuato, dovessero sforare gli affidamenti. Si tratta di due proposte semplici, chiare e dirette che possono davvero aiutare le imprese e le famiglie in una fase così delicata e allarmante. Dal suo governo ci aspettiamo un balzo in avanti per dare una vera scossa alla nostra economia, viceversa il Mezzogiorno d’Italia che come è noto da anni è sempre più indietro, dovrà constatare la morte sicura delle imprese più fragili che ormai da circa due settimane non fanno che registrare zero introiti a causa della forzata chiusura e della rapida contrazione degli utili”,