Coronavirus, Apple chiude in tutto il mondo tranne in Cina

Il colosso di Cupertino nei giorni scorsi aveva già chiuso tutti i suoi negozi in Italia, adesso li chiude in tutto il mondo a eccezione dei 42 Store in Cina che la compagnia ha riaperto sabato scorso. Ad annunciarlo è il Ceo Tim Cook su Twitter.

“Nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19”, scrive Cook. “Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo, e si impegna a dare 15 milioni per aiutare la ripresa in tutto il mondo”.

L’intento naturalmente è quello di prevenire la diffusione del coronavirus.