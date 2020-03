Coronavirus, altri 32 casi in Sicilia. Quattro i ricoveri nel trapanese

Sono 188 i casi di positività al Coronavirus in Sicilia. Anche oggi, come ogni giorno, alle 12 la Regione ha trasmesso il bollettino aggiornato all’Unità di crisi nazionale. Ieri i casi erano 156: di fatto, ce ne sono 32 in più, tutti trasmessi all’Istituto Superiore di Sanità “Spallanzani” di Roma.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.452.

Risultano ricoverati 71 pazienti (16 a Palermo, 33 a Catania, 7 a Messina, 1 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento, 2 a Enna, 6 a Siracusa e 4 a Trapani) di cui 15 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, 7 sono guariti (2 a Palermo e Agrigento, 1 a Enna, Messina e Ragusa) e 2 deceduti.

Il prossimo aggiornamento è in programma per domani.

La presidenza della Regione raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.