Due tamponi positivi a Marsala? Si attende conferma dall’Asp

Numerosi tamponi sono stati effettuati nella giornata di oggi all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. In serata si è diffusa la voce di positività al tampone per quanto riguarda una coppia di coniugi, che si sono presentati al Pronto Soccorso manifestando problemi respiratori. Non c’è però alcuna conferma da parte dell’Asp, che peraltro stasera non ha diffuso il secondo aggiornamento della giornata, che tradizionalmente arriva alle redazioni alle 19.30. Verosimilmente, si avrà certezza di questi due casi nella giornata di domani, quando si dovrebbero avere notizie anche su altri tamponi. Da oggi, come preannunciato, l’ospedale di Marsala funge a tutti gli effetti da Covid Hospital, con un’implementazione dei posti letto per la rianimazione.