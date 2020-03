A Trapani e Petrosino al via la sanificazione dei territori. Tutti i provvedimenti

L’Amministrazione Comunale di Petrosino e Trapani, come altri comuni della Provincia, si apprestano alla sanificazione del territorio. Nell’ambito dei provvedimenti adottati per contenere l’emergenza coronavirus, il Comune guidato da Giacomo Tranchida ha avviato una capillare azione di sanificazione del territorio. “Abbiamo Iniziato ieri sera alle 22.00 – dichiara l’Assessore all’Ecologia e Ambiente Ninni Romano – e abbiamo proseguito per tutta la notte fino alle 6,00 di mattina la sanificazione delle strade e dei marciapiedi comunali. La disinfestazione è iniziata da Viale Torre di Ligny ed è proseguita interessando le vie del Centro Storico, Piazza Vittorio Emanuele, via Fardella nord e sud, Corso Piersanti Mattarella, Via C.A. Pepoli, via Palermo, via Marconi, fino all’incrocio con la via Tenente Alberti.

Questa notte sarà sanificato il quartiere Cappuccinelli, la zona circostante il cimitero comunale e il quartiere Sant’Alberto. Saranno disinfettate inoltre alcune strade del Centro Storico, tralasciate la scorsa notte perché di difficile accesso al mezzo di sanificazione. La disinfezione/sanificazione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali proseguirà senza soluzione di continuità e fino alla fine dell’ emergenza – prosegue l’Assessore Romano – e viene eseguita attraverso l’utilizzo dei prodotti chimici a base di sali quaternari d’ammonio e/o ipoclorito di sodio al 2/5%, giusto nulla-osta della locale ASP n° 9 di Trapani“.

Sanificazione ambientale di scuole, edifici pubblici e strade invece verrà effettuata a Petrosino. Chiusura del cimitero comunale e sospensione del mercatino settimanale del lunedì, sono alcune delle novità che si registrano oggi a Petrosino. Il sindaco Gaspare Giacalone fa il punto della situazione: “Miei cari cittadini, vi mando questo nuovo aggiornamento perché ho due cose importanti da comunicarvi. La prima è che il Presidente della Regione ha emanato una nuova ordinanza che conferma le disposizioni già predisposte dal Governo nazionale e ne aggiunge altre”.

Di seguito le novità:

– Obbligo per tutti i soggetti che rientrano in Sicilia, da ogni altra regione d’Italia o dall’estero, di isolamento domiciliare per 14 giorni dall’arrivo con divieto assoluto di contatti sociali, sempre previa comunicazione del rientro al Comune, all’Asp ed al proprio medico. Attenzione, se non è possibile garantire l’effettivo isolamento del soggetto all’interno dell’immobile (perché non c’è una stanza isolata con bagno ad uso esclusivo) l’intero nucleo familiare convivente dovrà osservare il periodo di quarantena forzata per 14 giorni;

– Riduzione dei trasporti pubblici extraurbani su gomma (autobus, corriere) che saranno assicurati in sole 3 fasce orarie: 5.30/9.00 – 13.30/16.00 – 17.00/19.00

– Divieto di accesso del pubblico alle aree cimiteriali, quindi siamo costretti a chiudere il cimitero con eccezione per le sepolture;

– Divieto di saccheggiare i supermercati e le farmacie con l’acquisto di ingiustificate quantità di merce. Ci vuole buon senso, gli esercizi commerciali sono in continuo rifornimento;

– Infine sospensione del mercato rionale del lunedì.

“Seconda comunicazione che voglio farvi è che, come vi avevo preannunciato precedentemente – continua Giacalone – da stamattina hanno preso il via gli interventi di sanificazione ambientale che ho predisposto per tutti gli edifici pubblici. Abbiamo iniziato dalle scuole e proseguiremo nel pomeriggio con il Municipio e gli altri immobili comunali. Questa sera, poi, a partire dalle ore 20 prenderà il via l’intervento di sanificazione delle strade cittadine. Vi invito, pertanto, a chiudere le finestre ed evitare di respirare a distanza ravvicinata dallo spruzzo al momento del passaggio dei mezzi. Sostanzialmente, allontanatevi alla vita del veicolo che effettuerà la sanificazione. Il prodotto utilizzato si volatilizza dopo poco tempo e non è nocivo per persone, animali e cose“.