Un solo aeroporto aperto per regione. Chiudono Birgi e Comiso?

Aperto un solo aeroporto per regione?

E’ quanto previsto, secondo indiscrezioni riportate dal sito online de La Repubblica, nel decreto che sta ultimando il ministero dei Trasporti per fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Questo l’elenco degli aeroporti che resterebbero aperti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera.

Soltanto in Sicilia, quindi, sarebbero aperti più scali, anche per assicurare i collegamenti con le isole. Nel possibile elenco non figura l’aeroporto di Trapani che potrebbe essere chiuso, così come quello di Comiso. L’indiscrezione è confermata anche dal presidente di Airgest Salvatore Ombra, che naturalmente attende la pubblicazione del decreto per eventuali dichiarazioni ufficiali.

Resterebbero operativi per la condizione di insularità che li caratterizza, gli scali di Pantelleria e di Lamperdusa,

Il decreto sarebbe stato elaborato dal dicastero dei Trasporti.