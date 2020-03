Al Museo Pepoli di Trapani 28 pendenti e una coppa di proprietà del Libero Consorzio

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami, nell’ambito dell’obiettivo strategico dell’Ente, volto alla piena valorizzazione del patrimonio di proprietà, ha riportato alla luce una collezione di 28 pendenti in metallo prezioso e una coppa d’oro che l’Ente custodiva presso un istituto bancario locale. E’ stata richiesta in proposito la collaborazione del direttore del Museo Regionale Pepoli di Trapani affinchè venisse effettuata una stima dei gioielli per determinarne il valore storico, artistico ed economico in vista di una possibile fruizione alla collettività. Il commissario Cerami ha rivolto un vivo ringraziamento al direttore del Museo Pepoli, Roberto Garufi, per la fattiva collaborazione ricevuta che porterà a breve le due amministrazioni pubbliche a sottoscrivere un accordo di collaborazione per la pubblica fruizione dei 28 gioielli presso il museo trapanese. Grande soddisfazione è stata registrata dal commissario Cerami per il risultato raggiunto, che rappresenta sicuramente una svolta rispetto alle precedenti scelte di conservazione dei beni che hanno privato a lungo la comunità trapanese e tutti i cittadini della possibilità di fruire di un patrimonio che appartiene alla collettività. Il Commissario straordinario tiene a precisare che sin dal suo insediamento è stata rivolta grande attenzione alla gestione di tutto il patrimonio pubblico del Libero Consorzio Comunale di Trapani, non avendo risparmiato alcun ambito, dall’edilizia scolastica alla viabilità fino alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.