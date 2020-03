Le agenzie immobiliari di Marsala aderiscono all’iniziativa #iostoacasa

Avviso per la clientela a tutela di ogni cittadino marsalese e non, per motivi precauzionali in seguito all’emergenza sanitaria nella quale ci troviamo a causa del Coronavirus e nel rispetto del d.p.c.m. Dell’8 marzo 2020 e quello successivo del 10/03/2020, si comunica che i titolari delle agenzie immobiliari di Marsala hanno deciso di comune accordo, e nel rispetto della loro clientela, di far rimanere chiusi i loro uffici a partire dal pomeriggio di ieri e fino al giorno 14/03/2020.

Le agenzie aderenti all’iniziativa #iostoacasa, sono: Manuel Immobiliare, Faro Immobiliare, Euro Casa, Pianeta Casa, Sicilcasa, Pantaleo Immobiliare, Euro Immobiliare, Laguna Blu, Aiuto Immobiliare, Pavia Immobiliare, Casa Facile, Dieffe Casa, Sammartano Immobiliare, Bonomo Immobiliare, Milazzo Immobiliare, Pronto Casa, Mq Immobiliare, Immobilcasa, Marsalcasa.

I titolari delle suddette Agenzie Immobiliari ringraziano tutti per la collaborazione, augurando una pronta ripresa lavorativa a tutti.