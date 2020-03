Marsala Premio Scuola Digitale: Pascasino protagonista all’Impero

Lo scorso 11 febbraio, al Teatro Impero di Marsala, si è svolto l’ambito “Premio Scuola Digitale” giunto alla fase provinciale che ha visto alcune scuole del territorio sfidarsi a suon di progetti per conquistare il prestigioso passaggio alla fase regionale. La kermesse digitale è stata organizzata dal Liceo Statale Pascasino di Marsala la cui dirigente, la professoressa Anna Maria Angileri non è nuova a questo tipo di iniziative che hanno come scopo quello di favorire la preparazione e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Innovazione e tecnologia, programmazione e realtà virtuale ed avanzata, robotica e scoperte scientifiche, questi i temi che si sono avvicendati incessantemente sul palco dove i giovanissimi studenti hanno presentato con abile maestria i loro lavori in concorso. Dodici i progetti selezionati in provincia di Trapani su 27 presentati, un alto numero di adesioni che fa ben sperare sull’interesse suscitato da questo nuovo modo di “fare scuola”. I progetti finalisti, presentati da 12 gruppi di studenti, sono stati a loro volta suddivisi in 2 settori. Sei appartenenti alle scuole del primo ciclo e 6 appartenenti al secondo ciclo, dunque un coinvolgimento che ha consentito la partecipazione di scuole elementari e superiori. Gli studenti attraverso appositi pitch della durata di 6 minuti ciascuno, 3 minuti video e 3 minuti di presentazione dal vivo, hanno potuto esporre i loro progetti spiegando le tecniche usate la loro realizzazione. Le scuole del primo ciclo ammesse alla fase finale erano l’ I.C. “Borsellino-Aiello” di Mazara Del Vallo; I.C. ”G.Grassa” di Mazara Del Vallo; I.C. “Lombardo -Radice -Pappalardo” di Castelvetrano; I.C.” Mazzini” di Erice; I.C. “Rita Levi Montalcini” di Partanna; I.C. ”Sirtori” di Marsala. Le scuole del secondo ciclo finaliste erano: I.I.S.S. “G.G. Adria -G.P. Ballatore” di Mazara Del Vallo; I.T.E.T. “Caruso” di Alcamo; I.P.S.E.O.A. “Florio” di Erice; I.I.S.S. “Giovanni Xxiii-Cosentino” di Marsala; I.I.S.S. “Rosina Salvo” di Trapani; I.I.S.S. “Sciascia -Bufalino” di Erice. Il Premio è istituito dal MIUR per valorizzare le eccellenze delle scuole italiane impegnate nell’ innovazione digitale e didattica.