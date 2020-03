Marsala: eventi teatrali rinviati in ottemperanza al decreto sul Coronavirus

In attuazione del decreto del Governo nazionale, contenente disposizioni per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus, l’Amministrazione comunale di Marsala ha ritenuto opportuno rinviare a data da destinarsi alcuni spettacoli inseriti nella Stagione teatrale e programmati per il corrente mese di marzo:

“Penelope. L’Odissea è Fimmina” per la regia di Luana Rondinelli che doveva andare in scena il 10 marzo; Viva la Vida, spettacolo del 17 marzo e infine l’evento “Qui è quasi giorno” che era previsto per sabato 21.

Rinviati anche gli spettacoli previsti entro il 3 aprile dalla rassegna “Lo Stagnone… scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia Sipario.

Resta da capire ancora se verrà rinviato il concerto delle Vibrazioni con l’Orchestra di Beppe Vessicchio previsto per il 18 marzo (era stato già posticipato da novembre ma per altri motivi legati alla band) ma sicuramente la decisione andrà verso il rinvio se non l’annullamento. E poi si attende per la Stagione Concertistica della “L. Van Beethoven” che ha alcuni concerti nel mese di marzo in cartellone al Teatro “E. Sollima”.

Infine, l’incontro previsto per mercoledì 11 marzo nella Chiesa San Matteo sulla Sacra Sindone, è stato rinviato a venerdì 3 aprile alle ore 21. Don Alessandro evidenzia che “… pur essendo un momento di preghiera e di riflessione si è pensato lo stesso di rinviare l’evento per permettere che l’appuntamento venga vissuto da tutti con serenità”.