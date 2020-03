Confermata domani l’inaugurazione della mostra di Proietto al Carmine, limoni donati ai visitatori

La mostra “Nel giardino dei limoni” di Giovanni Proietto è stata confermata e verrà inaugurata domani alle ore 18. Ad ogni visitatore – nel rispetto delle misure di sicurezza e igiene previste dal decreto ministeriale sull’emergenza Covid19 – verrà distribuito un limone come portafortuna, come simbolo di buon auspicio per tempi migliori.

“La salvezza avviene per opera della natura” ci dice la curatrice della mostra, Gianna Panicola, che così continua: “Nel giardino dei limoni di Giovanni Proietto, il limone non è solo un agrume, ma frutto magico, in cui tutta l’umanità può cibarsi del prezioso nettare in grado di trasmettere i poteri del sole e di trasmutare tutte le cose. Come ho scritto sul catalogo della mostra, a proposito di Santa Rosalia, un’opera che è presente all’esposizione, insieme ad altri santi in successione, la salvezza avviene per opera della natura. E’ il legame indissolubile con la terra, che si legge in tutta l’opera di Proietto e che ci invita a vivere di questa energia viscerale, carnale ed erotica. Ci avventureremo insieme e scopriremo che il giardino può essere un luogo della resistenza, uno spazio che invita a pensare, a sfuggire dalla velocità e dall’assenza della società”.