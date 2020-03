Marsala: Vento Nuovo incontra il comparto agricolo e artigianale

Nella giornata di domenica, il Movimento Vento Nuovo di Marsala ha organizzato un incontro con alcuni operatori del comparto agricolo ed edile delle contrade Ciavolo, Strasatti e Santo Santo Padre delle Perriere presso il caseificio Impiccichè.

“Durante la presentazione della nostra lista civica e del programma, abbiamo concetrato il dibattito su soluzioni e suggerimenti che per noi sono necessarie per il rilancio dell’agricoltura, viticoltura, florovivaismo e zootecnia, artigianato, ambiente e turismo – ha fatto sapere il leader di Vento Nuovo, Mario Figlioli -. Abbiamo focalizzato l’attenzione sull’importanza di lavorare inisieme e come questo deve essere supportato dalla futura Amministrazione comunale. L’evento si è concluso con una deliziosa degustazione di prodotti a km zero proposti dal caseificio e con l’augurio di tanti che l’unione, la condivisione e soprattutto l’umiltà potrà portare ad un cambiamento costruttivo”. Ciò anche in vista, molto probabilmente, in viata delle elezioni Amministrative 2020.