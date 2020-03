Petrosino: via i buoni pasto, i dipendenti comunali mangiano nella mensa Bio

Il Comune di Petrosino, così come altri comuni italiani, ha sempre erogato buoni pasti per i propri dipendenti comunali che tornano a lavorare dopo la pausa pranzo. Una spesa annuale di circa 30mila euro. Il buono pasto poteva essere usato nei locali di ristorazione e supermercati. Oggi c’è una novità: a partire dai prossimi giorni non saranno più erogati buoni pasto ma sarà approntata una vera e propria mensa riservata ai dipendenti comunali petrosileni.

“Sarà dove già abbiamo la mensa scolastica nel plesso ‘Nosengo’ – spiega il sindaco Gaspare Giacalone -, chiaramente fuori dagli orari scolastici e con un ingresso riservato solo al nostro personale. Una mensa biologica con tanto di cucina super attrezzata e cuoca. Quindi pasti di buona qualità e un risparmio notevole per il Comune. Per non parlare del fatto che si elimina completamente la tentazione di abusarne e trasformare i buoni pasti in pagamenti per la spesa di casa. Lo vedremo a fine anno e vi dico da subito che tutto ciò che sarà risparmiato sarà reinvestito per la cittadinanza”.