È il mio primo libro di Gek Tessaro, “Il fatto è!” tra gli irrinunciabili, premiato da Nati per Leggere. Il primo cartonato che ci racconta e descrive la nostra Paperetta, la ricordate? La protagonista di “Senza di me”. La Paperetta che un bel giorno si ritrova sul bordo di uno specchio d’acqua ed è lì che lo guarda, ma non si decide a tuffarcisi dentro.

Non è il momento giusto, non è dell’umore giusto, insomma non ne ha nessunissima intenzione.

Ma l’anatra non la pensa come lei, vuole convincerla che è proprio l’ora del bagno, così prima con le buone e poi con un insistenza sempre maggiore, prova a spingerla in acqua. La spinge da sola, poi chiama in aiuto il gatto, poi, il cane, poi il tacchino, e tutti giù a spingere la Paperetta.

Voi la conoscete già, non è il tipo da farsi intimidire, fiera e orgogliosa e piuttosto cocciuta la Paperetta non si sposta di un millimetro.

Ma è a questo punto che arriva un animale che non ci si aspetta proprio di vedere, il Lupo, che mette a tutti paura, infatti tutti si buttano in acqua; no, non tutti, la Paperetta rimane al suo posto, non è affatto spaventata, il lupo per lei è solo un altro animale che vuole spingerla in acqua, e così che non ci pensa due volte e saltando con gran salto va a beccare il naso del lupo.

Il finale, è una sorpresa, che vi invito a leggere, perché il libro è proprio bello e ci insegna davvero tanto delle nostre paperette che girano per casa.

Consigliato dai 2 anni.

A cura della Libreria per bambini Albero delle Storie