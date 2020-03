Finisce 0 a 0 tra Palmese e Marsala, per gli azzurri è buio pesto

Finisce 0 a 0 tra Palmese e Marsala, tra l’ultima in classifica e quella che adesso è terz’ultima. Sia Corigliano che Roccella hanno superato il Marsala che staziona a 24 punti tra retrocessione e play out. Ma le due squadre non riescono a far risultato, nonostante la Palmese abbia contestato almeno due calci di rigore per falli seri commessi dagli azzurri. Nel primo tempo è la Palmese che si porta in avanti più volte, prima con Tiboni e poi con Bonadio che colpisce la traversa; poi Misdale che serve a Tiboni il quale di testa si vede respingere la palla dal portiere azzurro Russo.

Nella ripresa ancora Palmese con Carbone che prende la mira e da oltre 30 metri sferza un calcio potente che si stampa all’incrocio dei pali. Bisognerà attendere il 70′ per vedere ridestarsi il Marsala, che arrivano in porta con Mascari su errore avversario. All’83’ vengono espulsi Maesano e Federico entrambi autori di brutti falli ed al 90′ durante uno scontro di gioco, cadono a terra Condemi, Tiboni e Villa quest’ultimo strattonato. Per l’arbitro si può continuare anche se Maesano e Federico vanno via in ambulanza.

In queste ore il Presidente azzurro Domenico Cottone terrà un incontro in società per chiarire alcune vicende che hanno portato ad una crisi nera il Marsala.