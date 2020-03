Calcio a 5: ottava vittoria consecutiva per il Marsala

Il Marsala Futsal, nella gara valida per la 21ª giornata del campionato di serie C1, centra l’ottava vittoria consecutiva superando, con qualche difficoltà, il Pantelleria con il punteggio di 7 a 5.

I lilybetani non hanno brillato e hanno sofferto, oltre che la formazione isolana, anche il fondo campo in erba sintetica e l’alta temperatura, data dall’orario, (ore 15:00), di inizio partita. Dopo un discreto primo tempo, chiuso con il doppio vantaggio, concretizzato dalle reti di Pellegrino e Li Causi, in avvio di ripresa, la formazione pantesca è riuscita, addirittura, a ribaltare il risultato sul 2 a 3, andando a segno, in poco più di dieci minuti, con Quartana, Bonomo e Gauli.

Il Marsala, a stento, ha trovato la forza per riorganizzare le idee e con Pizzo è riuscito a trovare il goal del pari. Il Pantelleria, non domo e abile a sfruttare le clamorose dormite dei marsalesi, torna in vantaggio al 43esimo ancora con Gauli. La reazione degli azzurri, è devastante e decisiva con le reti, ancora, di Pizzo al 44esimo e su rigore al 54’esimo, in fine, con quelle di Pellegrino al 47esimo e di Li Causi al 57esimo, hanno spento definitivamente ogni velleità della formazione ospite che, in pieno recupero, è riuscita a trovare il goal del definitivo 7 a 5, con capitan Policardo.

Tre punti, per la formazione lilybetana che consentono di ipotecare la matematica salvezza e che danno una buona iniezione di fiducia in vista della sfida di sabato prossimo in trasferta sul campo del Canicattì. In classifica la situazione degli azzurri è più che tranquilla con la settima piazza occupata a quota trentasei punti e con appena cinque punti di distanza dalla griglia play off. Tra le curiosità statistiche, Pizzo, con questa tripletta, si trova al comando della speciale classifica dei goleador della serie C1 con ben 35 centri in 21 partite.

Così ha commentato il tecnico Anteri a fine partita: “Abbiamo sofferto l’orario, il caldo e il fondo campo e forse abbiamo creduto di vincere facile dopo il doppio vantaggio del primo tempo ma così non è stato. L’importante – ha poi dichiarato Anteri – era vincere, ipotecare la matematica salvezza e, soprattutto, pensare adesso, alla difficile ed esaltante trasferta di sabato prossimo a Canicattì”.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal: Sugamiele, La Grutta, Li Causi, Pellegrino, Costigliola,

Pizzo, Farina, Aiello, Foderà, Patti, Perrella. Allenatore Marco Anteri;

Pantelleria C5: Cinà, Policardo Marco (C), Policardo Giuseppe, Di Malta,

Genna, Quartana, Bonomo, Caravello, Gauli. Allenatore Giuseppe Roscio;

Arbitri: Giuseppe Caico e Gaspare Giarratano entrambi della sezione di

Agrigento;

Marcatori: 6’ e 47’ Pellegrino (M), 16’ e 57’ Li Causi (M), 35’ Quartana

(P), 38’ Bonomo (M), 39’ e 43’ Gauli (P), 41’, 44’ e 54’ su rig. Pizzo

(M), 60’+1 Policardo M. (P);

Ammoniti: 28’ Quartana (P), 32’ Policardo G. (P), 44’ Sugamiele (M), 45’

Perrella (M);