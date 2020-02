Trapani: si presenta il libro di Ester Rizzo “Donne Disobbedienti”

Sabato 29 febbraio alle 17, presso la saletta Arche’, in Piazza Sant’Agostino a Trapani verrà presentato il libro “Donne Disobbedienti” di Ester Rizzo.

L’iniziativa è organizzata dall’Anpi, Punto Dritto, Cgil, Prospettiva 2030 e Cif di Trapani.

Il libro racconta la storia di donne partigiane, disobbedienti indiane, in sari rosa, al fianco di Sampat Pal, delle italiane che cambiarono le leggi, come Rosa Oliva, delle monache forzate, che decisero di sovvertire il destino che altri avevano deciso per loro. Da suor Cecilia Basarocco, antesignana dell’opera di Medici senza Frontiere, a Malalai Joya, politica afgana che, a causa delle sue denunce, è costretta ancora oggi a vivere braccata.

Durante il pomeriggio l’Anpi lancerà la campagna di tesseramento per l’anno 2020.

Sarà l’occasione per chi non l’ha già fatto di iscriversi all’Anpi o di rinnovare la tessera.