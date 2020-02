Vittoria sul parquet di casa per la Nuova Pallacanestro Marsala

Al termine di una bella gara i marsalesi battono fra le mura del PalaMedipower Il Minibasket Milazzo. Gli avversari arrivano a Capo Boeo agguerriti e ben predisposti, forti delle prestazioni che l’hanno condotta al secondo posto in classifica. Vinsero pure in casa con i ragazzi di coach Grillo, lo scorso 8 dicembre, per 82 a 65. Ma la storia a Marsala è diversa. Capitan Frisella e compagni vanno subito in vantaggio e ci rimangono per tutta la gara. Gestiscono bene ogni momento, ogni azione, in difesa e in attacco. Ottima la gara di Gentile e quella del nuovo arrivato in casa azzurra, Francesco Genovese. Quest’ultimo, anche se ha avuto poco tempo per allenarsi con la squadra, si inserisce subito bene e il pubblico lo accoglie con entusiasmo. In più occasioni gli ospiti provano a riacciuffare i padroni di casa. Si avvicinano ma mai ci riescono. Nell’ultima fase della gara i marsalesi sono a +8 e non vanno mai sotto questo vantaggio. Si registra qualche episodio di nervosismo, ma niente di rilevante. A conti fatti, per il pubblico del PalaMedipower (tribuna occupata in ogni ordine di posto) è stato un bel sabato sera di sport. Prossimo impegno per i ragazzi di Grillo è fissato per mercoledì 19 febbraio, alle ore 20:30, ancora in casa. A sfidarli la compagine di Canicattì.