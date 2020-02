La Camera di Commercio premia l’Itet “Garibaldi” di Marsala per l’alternanza scuola-lavoro

L’ Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” di Marsala, ieri è stato premiato dalla Camera di Commercio di Trapani come migliore progetto di alternanza scuola-lavoro della sezione Istituti tecnici e professionali per la Provincia di Trapani. L’iniziativa vuole accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi per le competenza trasversali e per l’orientamento, attivare una proficua collaborazione tra le scuole e le imprese ed gli Enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza.

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai video-racconti dei progetti d’alternanza ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado. Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante, ossia: Licei e Istituti tecnici e professionali. Gli alunni con il progetto vincitore ‘Teen4kids’ che hanno ritirato il premio pari a 2500 euro sono stati: Vincenza Caradonna, Alessia Casubolo, Vincenzo Rallo, Emanuele Crimi, Gianni Pellegrino. Gli altri alunni non hanno potuto presenziare perché frequentano prestigiose università sia italiane che estere. Molto soddisfatte per il risultato il dirigente dell’istituto, Loana Giacalone, e la referente del progetto, Antonietta Bonafede.