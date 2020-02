Marsala: danno alla rete idrica, sospesa l’erogazione dell’acqua

Un danno alla rete idrica passante per via Tunisi ha comportato, già dalle prime ore di questa mattina, la momentanea sospensione dell’acqua in alcune zone di Marsala. Tecnici e operai sono già sul posto – circa 400 metri dopo l’incrocio con la via Vito Parrinello, in contrada Ciancio – per riparare la rottura.

“Il danno è nella condotta principale che raggiunge Piazza Caprera e, da lì, il centro città e la zona nord – afferma l’assessore Salvatore Accardi, che sta coordinando gli interventi. Dopo la saldatura, occorrerà attendere i consueti tempi tecnici per la messa in funzione degli impianti”. Il riferimento è alla tenuta della tubazione – perforata nel corso dei lavori per la rete fognate del lotto periferia – per la quale sono necessarie circa 48 ore per il completo ripristino. Successivamente, l’acqua potrà tornare a scorrere nella conduttura.