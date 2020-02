Consiglio comunale, interrogazioni e repliche nella seduta di ieri

Una serie di interrogazioni i che hanno toccato i punti più disparati, questo il resoconto della seduta di ieri del Consiglio comunale

Il Vice Presidente Arturo Galfano ha lamentato che malgrado il Consiglio comunale abbia inserito la somma di 10 mila euro per piazza San Gerolamo nessun intervento è stato disposto dall’ Amministrazione nella zona sia a livello di pulizia sia a livello di messa in sicurezza.

Il Presidente Enzo Sturiano preannuncia per la prossima settimana una seduta di Consiglio dedicata al problema della raccolta rifiuti.

Il consigliere Antonio Vinci ha precisato che l’assenza di illuminazione in contrada Pastorella interessa sei pali della luce e che la situazione è così da ben tre anni. Precisa che ha segnalato il problema più volte ai competenti uffici comunali.

Il consigliere Mario Rodriquez ha ribadito che non era opportuno cambiare il senso di marcia in via Del Fante.

Il consigliere Calogero Ferreri ha fatto presente che l’impianto semaforico di Ventrischi è spento da diverso tempo con rischi consistenti per l’incolumità pubblica.

Il vice sindaco Agostino Licari in tema di raccolta dei rifiuti ha comunicato all’ aula che quest’anno a partire dal mese di marzo la differenziata andrà a regime. Il ritiro del residui secco avverrà settimanalmente presto saranno consegnati ai cittadini i nuovi calendari. Sempre dal 1° marzo verrà attivato il sacco rosa per la raccolta di pannolini e pannoloni. “Nel 2019 – ha detto – è stato abbondantemente superato il limite del 65% di raccolta differenziata e che nel 2020 si dovrà superare il 78% per non incorrere in sanzioni. L’Amministrazione ha applicato delle penalità nei confronti di Energetikambiente per delle inadempienze della stessa. Comunica che proprio in questi giorni sono arrivate le nuove spazzatric”.

Il Presidente Enzo Sturiano ha infine comunicato che i lavori d’aula sono aggiornati a lunedì 10 febbraio per una seduta dedicata alle mozioni e agli atti d’indirizzo sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.