Evasione e furto, un arresto e una denuncia a Trapani e Valderice

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto per il reato di evasione, Ignazio Fabio Genovese, trapanese, disoccupato, con precedenti di polizia.

Il predetto, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, si allontanava dalla propria abitazione senza autorizzazione, venendo sorpreso dai militari operanti.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna, come disposto dalla competente Autorità giudiziaria.

Nella giornata di sabato 25, i militari della Stazione Carabinieri di Valderice hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato C. A., valdericino 66enne.

I Carabinieri, a seguito di attività info-investigativa, accertavano che predetto, nella giornata del 4 gennaio scorso, si rendeva responsabile del furto di una borsa, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria intenta a sistemare i fiori e pulire la cappella di famiglia, all’interno della quale erano riposti un portafogli contenente la somma di € 72,00 e documenti vari.