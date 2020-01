Marsala: pit bull entra in una casa a Dammusello e aggredisce il cagnolino dei proprietari

Una cittadina marsalese, M. C., ci ha raccontato quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, a casa dei suoi genitori, in contrada Dammusello. “Un pit bull con collare e catena spezzata, è entrato nella loro proprietà. Con loro abita Lucky, un setter inglese, che è stato aggredito e azzannato più volte dal pit bull senza potersi difendere”, ci ha detto.

Lucky ha riportato varie ferite con annessi punti di sutura nella zona posteriore e la frattura della zampa. Dopo vari tentativi di far allontanare il cane, con il rischio per i padroni di casa di essere aggrediti, finalmente si è riusciti a mettere in salvo il povero cane. “Vane sono state le chiamate al 113 sono dovuti intervenire gli accalappiacani. Non è la prima volta volta che il pit bull scappava da casa. Perché prendere un cane se non si sa gestirlo?”, si chiede M. C. Peraltro il pit bull era anche dotato di microchip, quindi il suo proprietario è facilmente rintracciabile e dovrà risponderne.