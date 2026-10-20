“Facciamo PAMP!”, a Castellammare un Polo artistico che coinvolge le scuole trapanesi

Si intitola “Facciamo PAMP!” la manifestazione inaugurale che oggi, a partire dalle ore 16, all’arena delle rose di Castellammare del Golfo, segnerà l’avvio delle attività del Polo artistico, musicale e performativo (PAMP) per l’anno scolastico 2026/2027. Il “PAMP” nasce dalla collaborazione tra istituti scolastici, enti e realtà culturali del territorio, con l’obiettivo di promuovere la creatività come strumento educativo, valorizzare i talenti delle studentesse e degli studenti e costruire percorsi formativi capaci di integrare saperi, linguaggi artistici e partecipazione. La rete scolastica coinvolge l’Istituto comprensivo “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo, scuola capofila, e gli istituti comprensivi “Sebastiano Bagolino” di Alcamo, “Giuseppe Sirtori” di Marsala, “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi e “Nunzio Nasi” di Trapani. Oggi è in programma una sessione musicale con il gruppo “Strings in motion” del Conservatorio di musica di Stato “A. Scontrino”.

Alle 16.10 si terranno i saluti istituzionali, con gli interventi di Elvira Mulè, dirigente scolastica dell’I.C. “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, sindaco del Comune di Castellammare del Golfo che patrocina l’iniziativa, Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani, Davide Nugnes, dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani dell’ufficio scolastico regionale, Domenico Surdi, sindaco di Alcamo, Andreana Maria Patti, sindaca di Marsala, Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani; Salvatore Tallarita, sindaco di Misiliscemi e Lorena Di Gregorio, vicesindaca e assessora con delega all’Istruzione del Comune di Castellammare del Golfo. Alle 16.30 spazio al talk “A scuola con creatività! Come costruire poli creativi duraturi: pedagogia, organizzazione, sostenibilità”, dedicato alle strategie per consolidare esperienze educative innovative, capaci di coniugare progettazione didattica, organizzazione e continuità nel tempo.

Al confronto prenderanno parte: Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale; Davide Nugnes, dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani dell’USR; Ernesto Raccagna, vicepresidente del Libero Consorzio comunale di Trapani, con delega alla Cultura e all’Istruzione; Elvira Mulè, dirigente scolastica dell’I.C. “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo; Antonella Vaccara, dirigente scolastica dell’I.C. “Sebastiano Bagolino” di Alcamo; Giancarlo Lentini, dirigente scolastico dell’I.C. “Giuseppe Sirtori” di Marsala; Salvatore Vultaggio, dirigente scolastico dell’I.C. “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi; Ignazio Monticciolo, dirigente scolastico dell’I.C. “Nunzio Nasi” di Trapani; Barbara Mineo, dirigente scolastica del liceo statale “Fazio Allmayer” di Alcamo; Giorgia Gennuso, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Rosina Salvo” di Trapani; Antonella Ursino, dirigente scolastica dell’I.I.S. “S. S. Fardella-Ximenes” di Trapani; Luigi Biondo, direttore del Parco archeologico di Segesta e Paolo Marona, del Conservatorio di musica di Stato “A. Scontrino”. A moderare sarà Giuseppe Maiorana, docente referente del Polo PAMP. Dalle 17.15 il programma entrerà nel vivo con le performance artistiche e musicali delle scuole della rete. Si comincerà con la coreografia di body percussion curata dall’I.C. “Giuseppe Pitrè”, seguita dalle esibizioni delle orchestre e dalle performance teatrali degli studenti degli istituti di Castellammare del Golfo, Alcamo, Marsala, Misiliscemi e Trapani.

In programma anche performance di danza e musica degli studenti del liceo coreutico dell’I.I.S. “S. S. Fardella-Ximenes” di Trapani e del liceo musicale del liceo statale “Fazio Allmayer” di Alcamo, oltre a una sessione musicale della Banda musicale di Castellammare del Golfo. La manifestazione si concluderà con una coreografia di body percussion realizzata dagli studenti delle scuole del Polo PAMP. Accanto alle esibizioni, sarà possibile visitare gli spazi espositivi dedicati ai progetti e ai lavori didattici realizzati dagli alunni delle scuole del Polo, oltre ai progetti degli studenti dell’I.I.S. “Rosina Salvo” di Trapani, liceo artistico. “Facciamo PAMP!” sarà l’occasione per presentare alla comunità il valore di una rete che mette in relazione istituzioni scolastiche, amministrazioni e realtà culturali, trasformando la creatività in un’esperienza concreta di formazione e partecipazione. Una giornata che vedrà le studentesse e gli studenti protagonisti, chiamati a raccontare attraverso la musica, il movimento, il teatro e le arti visive le potenzialità di una scuola aperta e capace di dialogare con il proprio territorio.