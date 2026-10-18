Addio al dottor Tonino De Filippi, il medico che si è dedicato ai bambini

Ci sono professionisti che lasciano un segno non soltanto per il lavoro che svolgono, ma soprattutto per le persone che incontrano, per l’attenzione che dedicano a ogni paziente e per il bene che riescono a fare nel corso della loro vita. Il dottor Tonino De Filippi è stato uno di questi. La sua scomparsa lascia dolore e commozione in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.

Dirigente medico, De Filippi ha dedicato una parte importante della propria attività alla tutela della salute, distinguendosi per la dedizione al lavoro e per l’impegno profuso nella prevenzione. Un impegno che ha avuto un valore particolare per tanti bambini e ragazzi, ai quali ha contribuito a offrire attenzione, assistenza e opportunità di diagnosi precoce.

Tra le attività che lo hanno visto protagonista, le campagne di prevenzione e screening, compresa quella dedicata al varicocele, realizzata in collaborazione con l’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, nell’ambito dell’ASP di Trapani.

Iniziative che raccontano il senso più autentico della professione medica: intervenire quando necessario, ma soprattutto lavorare affinché i problemi di salute possano essere individuati tempestivamente, proteggendo il benessere e il futuro dei più giovani.

Dietro queste attività c’erano la competenza di un medico e la consapevolezza che la prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per la salute pubblica. Un lavoro spesso lontano dai riflettori, ma capace di incidere concretamente sulla vita delle persone e delle loro famiglie.

La dedizione di Tonino De Filippi è stata quella di chi considera la professione non soltanto un incarico da svolgere, ma una responsabilità da onorare ogni giorno. Il suo contributo alla sanità del territorio resta legato anche all’attenzione rivolta alle nuove generazioni e alla collaborazione con le strutture sanitarie impegnate nella cura dei più piccoli.

A ricordarlo è anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, che ha espresso il proprio cordoglio sottolineando il valore del suo percorso professionale e il contributo offerto alla tutela della salute.

Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va il pensiero commosso della comunità medica e di tutti coloro che oggi ne piangono la scomparsa.

Resta il ricordo di un medico che ha speso il proprio tempo e le proprie competenze per gli altri, contribuendo a proteggere la salute di tanti bambini e ragazzi. Un’eredità fatta di impegno, professionalità e attenzione verso chi aveva bisogno.