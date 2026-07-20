È ufficialmente iniziata l’Estate Petrosilena

Ha ufficialmente preso il via la rassegna “Estate Petrosilena di Mare e di Vino 2026”. Un momento di festa, partecipazione e condivisione che ha riunito cittadini, famiglie e visitatori, dando inizio a una stagione ricca di appuntamenti pensati per tutte le età.

Ad aprire la serata è stata l’inaugurazione dell’installazione “Petrosino Biscione”, realizzata dall’Associazione I Picciotti di Via Cafiso APS, che ha contribuito a rendere ancora più suggestivo il lungomare di Biscione, simbolo della nostra comunità.

Particolarmente significativa è stata anche l’inaugurazione della Panchina della Pace, realizzata dall’associazione Mani, Filo e Fantasia; un’opera dal forte valore simbolico, che, in un tempo segnato da conflitti, vuole essere un segno concreto di speranza e un invito a riscoprire il valore della pace.

La serata è poi proseguita con lo “Spettacolo del fuoco Bazar di Ida Bruno” e con l’energia e la musica dei Kamurria, che hanno coinvolto il pubblico e animato il primo appuntamento del cartellone estivo.

Il sindaco Giacomo Anastasi ha dichiarato: «La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo vissuto rappresentano il modo più bello per iniziare la nostra Estate Petrosilena. Abbiamo voluto inaugurare la nostra estate con un messaggio di pace, in quanto crediamo che la cultura, la musica e i momenti di condivisione possano diventare strumenti di dialogo e di comunità. Il mio auspicio è che questa sia un’estate di pace, di mare e di vino da vivere insieme, nel segno dell’accoglienza, del rispetto e della bellezza del nostro territorio.»

L’Amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento alle associazioni, agli artisti, agli uffici comunali, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata inaugurale, augurando a cittadini e visitatori un’estate ricca di emozioni, partecipazione e condivisione.

Il programma proseguirà fino al mese di settembre con musica, teatro, cultura, sport, enogastronomia, tradizioni e numerose iniziative dedicate a cittadini e visitatori.