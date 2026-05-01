In Cina aumentano i viaggi interni e le spese per il turismo

Nel periodo sono stati effettuati oltre 1,9 miliardi di viaggi interni, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di un’indagine a campione sui viaggiatori domestici condotta dal ministero della Cultura e del Turismo.
I residenti urbani hanno effettuato 1,4 miliardi di viaggi, con un incremento del 6,5% rispetto allo scorso anno, mentre i residenti rurali ne hanno compiuti 498 milioni, in crescita del 4,6%.
La spesa per il turismo interno è aumentata del 2,9% su base annua, raggiungendo 1.860 miliardi di yuan (pari a circa 271 miliardi di dollari). Sul totale, i residenti urbani hanno speso 1.530 miliardi di yuan, con un incremento del 3,5%, mentre la spesa dei residenti rurali si è attestata a 320 miliardi di yuan, con un lieve aumento dello 0,4%.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-