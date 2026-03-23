Giustizia, Parodi si dimette da presidente dell’Anm

ROMA (ITALPRESS) – Cesare Parodi, secondo quanto si apprende, si è dimesso dalla presidenza dell’Associazione Nazionale Magistrati per motivi familiari. La decisione è stata comunicata dallo stesso Parodi ai colleghi del Comitato direttivo centrale dell’associazione. La decisione del procuratore di Alessandria, meditata da tempo, è dovuta a quanto si apprende per “” e non ha a che fare con l’esito del referendum sulla riforma Nordio.

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