ANVUR, on line gli avvisi per la selezione di Presidente e Consiglio Direttivo

ROMA (ITALPRESS) – Pubblicati gli avvisi del Comitato di selezione per la raccolta delle candidature ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Lo comunica ANVUR. Le candidature potranno essere presentate entro il 7 aprile 2026, alle ore 18, secondo le modalità e i requisiti indicati negli avvisi.Di seguito i link

– foto ufficio stampa ANVUR –

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