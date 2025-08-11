A Finestre sul Mondo di Marsala si presenta il libro postumo di Giovanni Lombardo 

Mercoledì 13 agosto alle 21.00, presso la terrazza del Baluardo Velasco in via Bottino 1, sede estivadell’associazione Finestre sul Mondo, sarà presentato il libro Tra i paesaggi di un mondo a venire di Giovanni Lombardo, poeta marsalese, esponente storico negli anni Settanta e Ottanta dell’Antigruppo siciliano, insegnante e animatore culturale, oltre che operatore di pace sempre presente sul fronte dei diritti e del volontariato. Una vita, quella di Giovanni Lombardo, divisa tra l’impegno civile e politico, una lunga militanza letteraria coltivata sempre con passione e disincanto, e una incessante ricerca religiosa che lo aveva fatto approdare qualche anno fa alla Chiesa evangelica valdese.

Il libro, edito dal Centro Internazionale di Cultura “Lilybaeum”, raccoglie – a quasi un anno dalla scomparsa dell’Autore – un’ampia e ragionata scelta di poesie inedite e testi ritrovati tra le carte del poeta o che negli anni sono circolati soltanto su volantini, ciclostile e fanzine autoprodotte. Giovanni Lombardo è stato negli anni un grande sperimentatore di forme poetiche e linguaggi diversi. Accanto ai tanti versi ‘politici’ o improntati all’impegno pacifista e antimilitarista, troviamo in questa raccolta anche molti testi della ‘maturità’: poesie liriche, dedicate agli amici e agli affetti familiari, spesso segnate dal gioco e dall’autoironia o attraversate da una evidente inquietudine religiosa.

Alla presentazione interverranno Antonino Contiliano, curatore della raccolta, Francesco Vinci, autore della postfazione del libro, e Salvatore Vecchio, direttore della rivista Spiragli.

Le letture saranno curate da Francesco Vittorio Pellegrino e gli intermezzi musicali saranno affidati al violino di Luisa Caldarella.

Saranno presenti i familiari di Giovanni Lombardo.