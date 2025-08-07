“CRIinBICI”: 30 km di prevenzione nel litorale mazarese con la Croce rossa

Una domenica all’insegna della prevenzione e sicurezza si è svolta a Mazara del Vallo, dove due volontari della Croce Rossa Italiana hanno percorso circa 30 km di costa in bicicletta, dotati di defibrillatore (DAE) e kit di primo soccorso. L’iniziativa, promossa dal Comitato locale nell’ambito del progetto #CRIinBICI, ha visto i soccorritori pattugliare il lungomare per offrire assistenza immediata a turisti e residenti. Si tratta di un’azione concreta di presidio del territorio che coniuga sport, prevenzione e attenzione alla salute pubblica, specialmente durante l’estate, quando le spiagge sono particolarmente affollate. L’obiettivo è garantire un pronto intervento in caso di emergenze mediche, riducendo i tempi di attesa e aumentando la percezione di sicurezza tra i bagnanti. L’attività si inserisce nelle iniziative estive della Croce Rossa Italiana, sempre più orientate a una presenza capillare e dinamica, anche grazie all’uso di mezzi alternativi come le biciclette, ideali per spostarsi rapidamente lungo il litorale.