Trovato con 3 chili e mezzo di droga, 37enne arrestato nel catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 37enne, originario di Licata, ma residente ad Aci Castello, per detenzione e spaccio di droga. Alla guida della sua auto, tra le vie del quartiere “Antico Corso”, è stato notato dai poliziotti che hanno deciso di fermarlo per procedere ad un controllo. Non appena si sono avvicinati all’auto hanno subito avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo.

Il conducente, pensando probabilmente di potere raggirare gli agenti, spontaneamente ha consegnato un involucro contenente hashish, precisando di averlo con sé per uso personale. Ma gli investigatori non si sono fatti ingannare dall’atteggiamento apparentemente collaborativo dell’uomo, che, nel corso del controllo, è apparso sempre più nervoso e insofferente agli accertamenti a cui è stato sottoposto.

Così, i poliziotti hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale, poi estesa anche all’auto, che ha consentito di rinvenire, agganciata con dei magneti sotto il sedile del conducente, una cassetta di plastica nera che nascondeva al suo interno 5 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 35 grammi e 5 bustine contenenti hashish per un peso totale di 20 grammi. All’interno del suo marsupio l’uomo teneva una somma di denaro di 1.250 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, sequestrata poiché considerata provento dell’attività di spaccio di droga.

Ritenendo che il 37enne potesse nascondere a casa altra sostanza stupefacente, gli agenti hanno effettuato una perquisizione anche della sua abitazione, ad Aci Castello. In casa, esattamente in cucina, in uno zaino giallo solitamente utilizzato dai rider per le consegne a domicilio, sono state rinvenute 74 bustine di marijuana, per un peso complessivo di grammi 285 grammi, 6 involucri di marijuana per un peso totale di 15 grammi, 2 buste di plastica trasparente contenente marijuana per un peso totale di 900 grammi e 48 bustine di hashish per un peso complessivo di 240 grammi. I poliziotti, inoltre, all’interno del frigorifero hanno trovato 19 panetti di hashish per un peso totale di 1.900 grammi e, poggiati sul frigo, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e diverse bustine per il confezionamento. Tutto quanto rinvenuto, la droga e i soldi sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato arrestato. La sostanza stupefacente sequestrata, complessivamente quasi 3,4 chili, verrà successivamente inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata da operatori esperti del settore.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).