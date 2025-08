Le imprese siciliane al NY NOW Summer Market di New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dal 3 al 5 agosto, la Regione Siciliana e le sue aziende sono protagoniste al NY NOW Summer Market, il salone internazionale dedicato ai settori Gift, Home&Lifestyle, che si svolge presso il Jacob K. Javits Convention Center di New York. La fiera, tra le più importanti del panorama nordamericano, ospita ogni anno migliaia di espositori, accoglie oltre 24.000 buyer provenienti da più di 80 Paesi e rappresenta una piattaforma strategica per la promozione del Made in Italy.

L’edizione estiva di NY NOW si articola in tre macro-settori: Home (arredo, tableware, prodotti gourmet), Lifestyle (accessori moda, benessere, oggettistica) e Handmade (artigianato di alta qualità e design contemporaneo). Con oltre 2.400 brand presenti, la manifestazione si conferma una vetrina di riferimento per chi cerca novità di mercato, innovazione di design e attenzione alla sostenibilità.

La partecipazione delle aziende siciliane è stata resa possibile grazie al Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 4 “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print” della Regione Siciliana, che sostiene le micro, piccole e medie imprese sui mercati esteri.

Le aziende partecipanti sono state selezionate attraverso un bando pubblico e rappresentano un ampio ventaglio delle produzioni d’eccellenza dell’isola: dall’agroalimentare all’artigianato artistico, dai prodotti per la cura del corpo al design contemporaneo.

I settori rappresentati coprono un’ampia gamma merceologica, spaziando dal food & beverage al home decor e artigianato, dalla moda e accessori fino alla cura della persona e al benessere.

Tra le imprese siciliane presenti all’edizione 2025, Alia Skincare (cosmesi naturale), Cantina Sociale Aurora Valle dei Templi (vitivinicolo), Distretto Ceramiche Made in Italy, che rappresenta circa 80 imprese ceramiste tra cui Fratelli Bevilacqua, Verus Ceramiche e altre realtà dell’artigianato artistico, Ivigroovy (moda e accessori), Old River (abbigliamento uomo), Savattieri (ceramiche), Scocca Papillon (accessori moda), Sealvia (cosmesi e profumeria), Settimo Cataldo (artigianato d’arredo), Trinacria Agricola (olio e specialità alimentari), Wallyart by Zed Solutions SRL (decorazione d’interni).

“Essere presenti qui a New York, in un mercato così competitivo e stimolante, è per noi un’emozione unica – racconta Salvatore Rotondo, manager di Wallyart by Zed Solutions -. Siamo entusiasti all’idea di costruire relazioni solide che possano aprire le porte all’export americano, un’opportunità che vogliamo concretizzare con serietà e passione.”

Debora Pollina, fondatrice di Alia Skincare, aggiunge: “Il mercato statunitense ha già dimostrato grande interesse verso i nostri prodotti attraverso il canale online, ma ora vogliamo andare oltre. NY NOW è la piattaforma perfetta per far emergere la qualità autentica del Made in Italy e conquistare nuovi partner e clienti di rilievo.”

I Fratelli Bevilacqua, giovani imprenditori con radici siciliane profonde, sottolineano: “Questa fiera rappresenta molto più di una semplice esposizione: è un’occasione per portare la ricchezza del nostro territorio a un mercato globale. New York è la città delle grandi opportunità, e siamo qui per coglierle tutte.”

(ITALPRESS).